Automobilist zwaargewonde door verkeersongeval Ysselsteyn

Zwaargewond

Rond 15.15 uur kwamen twee personenauto’s in botsing met een vrachtwagen. Daardoor kwam een van de personenauto’s in de nabijgelegen greppel terecht. Een 39-jarige vrouw werd zwaargewond met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Ook is de traumahelikopter ter ondersteuning ingezet. Een andere weggebruiker raakte licht gewond en werd ter plaatse van de benodigde medische zorg voorzien.

Onderzoek

De politie heeft onderzoek ingesteld naar de oorzaak van het ongeval en hoort in het kader daarvan ook mogelijke getuigen. Aangezien er sprake was van een frontale botsing is een mogelijke oorzaak dat een van de betrokken voertuigen op de verkeerde weghelft is geraakt. Onderzoek moet daar meer duidelijkheid over verschaffen. Ten behoeve van het onderzoek is de N277 voorlopig nog afgesloten voor onderzoek. Om het verkeer doorgang te laten vinden, is er een omleidingsroute ingesteld.