Agressieve en giftige slang gevonden in Nieuwkoop

Beet niet dodelijk

Hij belde daarop direct de dierenambulance in Alpen aan den Rijn. De bewoner was niet bang uitgevallen en had zelf de slang met behulp van een hark in een bak gedaan, zo constateerde de dierenambulance bij aankomst. Het bleek te gaan om een Mangrovenachtboomslang die zeer agressief en giftig is en zonder te waarschuwen bijt. Dit meldt Omroep West woensdag. 'Een beet is echter niet dodelijk. Wordt men gebeten, dan blijft de schade beperkt tot een flinke zwelling bij de bijtwond', zo laat de dierenambulance aan de lokale omroep weten.

Omdat de slang rond middernacht werd gevonden, was het lastig om voor het dier opvang te vinden. Het terrarium van de dierenambulance was al bezet en er was rond die tijd geen opvang open. Daarom werd de gifslang bewaard in een slangwaardige afgesloten bak in het toiliet. De volgende ochtend is de giftige slang overgebracht naar Reptielenopvang Zwanenburg voor gespecialiseerde zorg. De bezorgde eigenaar van het dier heeft zich inmiddels gemeld.