Opnieuw kogelinslagen bij winkel Amsterdamsestraatweg

Naar aanleiding van meldingen, troffen politieagenten in de vroege morgen van woensdag 24 juli omstreeks 03.30 uur kogelinslagen aan in de gevel van een winkelpand aan de Amsterdamsestraatweg.

Afgelopen maandag werden op dezelfde plek eveneens inslagen aangetroffen. De recherche heeft de zaak uitgebreid in onderzoek. Dit heeft de politie bekendgemaakt.

De eigenaren van een winkel op de Amsterdamsestraatweg in Utrecht troffen deze week op maandagmiddag 22 juli ook kogelgaten aan in het raam van hun zaak. Tussen het moment waarop zij hun zaak op zaterdag 22 juli omstreeks 18.30 uur afsloten en maandagmiddag 13.00 uur, moet er zijn geschoten op de gevel van het winkelpand. Afgelopen nacht kreeg de politie opnieuw de melding dat er was geschoten op hetzelfde pand.

Dringende oproep getuigen

De politie onderzoekt wie voor deze daad verantwoordelijk is. De recherche spreekt daarom graag met mensen die op of rond 3.30 uur in of nabij de Amsterdamsestraatweg iets hebben gezien of gehoord wat met deze zaak te maken kan hebben. Ook als u de beschikking heeft over camerabeelden, wordt u verzocht te bellen met 0900-8844 of met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.