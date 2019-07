Spijkenisserbrug in storing door extreme hitte

De Spijkenisserbrug tussen Spijkenisse en Hoogvliet staat sinds woensdagmiddag in storing.

Hitte

Door de extreme hitte reageert de brug momenteel nergens meer op, meldt het twitteraccount "Rotterdam Onderweg" van de gemeente Rotterdam, die waarschuwt bij verkeersproblemen. Het beweegbare deel hangt halverwege stil.

File aan beide kanten

Aan beide kanten van de brug staan automobilisten al enige tijd te wachten om de brug weer over te mogen. Monteurs werken aan een oplossing, maar het is niet bekend wanneer de brug weer begaanbaar is voor het wegverkeer.