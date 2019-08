Conducteur mishandeld op station Heerhugowaard

Dit gebeurde rond 15.20 uur op spoor 3 op station Heerhugowaard.

Het slachtoffer was bezig met de vertrekprocedure toen hij zag dat de man de deuren openhield en een grote hoeveelheid spullen in de trein aan het zetten was. De conducteur sprak de man aan en gaf hem de opdracht de deur los te laten omdat zij weg moesten. Dit weigerde de man en het slachtoffer besloot daarop naar hem toe te lopen. Hij vertelde hem nog een keer de deuren los te laten en haalde zijn hand van de stang van de deur weg. De Heerhugowaarder gaf de conducteur toen een vuistslag in zijn gezicht en beet hem in zijn borst. Hierna liep de man weg en werd de politie ingeschakeld. De man werd door agenten aangehouden in een andere trein waarin de man inmiddels was ingestapt en werd overgebracht naar het politiebureau.

De politie heeft deze zaak in onderzoek en is op zoek naar getuigen.