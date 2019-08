Complete ‘snoepwinkel’ verstopt in auto drugsdealer

Afgelopen vrijdag werd na een melding via Automatic Numberplate Recognition (ANPR) rond 18.00 uur een personenauto gecontroleerd op de Herenburg in Capelle aan den IJssel. 'Hierbij troffen de controlerende agenten een verborgen ruimte aan met daarin een grote voorraad verdovende middelen. Een 24-jarige man uit Rotterdam is aangehouden', zo laat de politie maandag weten.