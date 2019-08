Jarenlange celstraf geëist voor darkweb wapenhandelaar ‘Amsterdoomed’

De officier van justitie van het Landelijk Parket heeft maandag voor de rechtbank in Rotterdam tegen een man die via het darkweb onder de naam Amsterdoomed in drugs en vuurwapens handelde 4 jaar cel, waarvan 1 voorwaardelijk geëist. Dit meldt het Openbaar Ministerie (OM) maandag.

Verslaafde katvanger

Tegen een 44-jarige verslaafde katvanger, die een van de wapens zou hebben ontvangen, eiste de officier een werkstraf van 180 uur. De naam Amsterdoomed werd gevonden in de gegevens van de in 2017 door de FBI neergehaalde darkweb-marktplaats Alphabay. Via dergelijke marktplaatsen op het afgeschermde deel van het internet worden veel drugs verhandeld, maar ook vuurwapens en andere illegale waar zijn er te vinden. Veel verzenders en kopers denken via het darkweb anoniem te blijven. Bestellingen worden betaald in bitcoins.

Amsterdoomed en wapens

Uit de gegevens van Alphabay werd niet meteen duidelijk om wie het ging. Maar toen Amsterdoomed eind 2018 via een andere market op het darkweb een bestelling voor een vuurwapen deed, kon de 31-jarige man, rijdend op een taxi in Amsterdam en in opleiding voor leraar maatschappijleer, getraceerd worden. Gaande het onderzoek bleek hij ook zelf zeker negen vuurwapens te hebben verkocht, en bovendien honderden xtc-pillen, ruim een ons cannabis, en bijna 20 gram cocaïne. Bij een doorzoeking in zijn woning werd nog meer xtc, cocaïne, en cash geld gevonden. Op het darkweb bediende hij zich als handelaar ook van de namen Merchantsofdeath en Hells_Angels.

'Keiharde criminaliteit via darkweb'

De officier nam het de 31-jarige kwalijk dat hij zich nooit rekenschap heeft gegeven van de consequenties van zijn handel: blind verkopen via het darkweb aan anonieme kopers. Het lijkt misschien iets minder schimmig dan ontmoetingen in steegjes of achterafkamertjes, aldus de officier, maar het gaat gewoon om 'keiharde winstgedreven criminaliteit met dezelfde ellendige consequenties die we ook van andere vormen van drugs- en wapenhandel kennen. Van bedreigingen en gifdumpingen tot verslaafden en doden.'