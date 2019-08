Drie jaar cel geëist voor wegsluizen miljoenen van bloemenveiling

Ruim 4,3 miljoen euro werd in negen maanden tijd door een werknemer weggesluisd van de rekeningen van bloemenveiling Royal FloraHolland. Dat gebeurde op zeer gewiekste wijze, want de werknemer had zelf niet direct toegang tot het geld. Het Openbaar Ministerie eiste dinsdag 3 jaar cel.