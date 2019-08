Topdrukte door terugkerend vakantieverkeer

De Franse verkeerspolitie kondigt de tweede zwarte zaterdag aan op de wegen in de Rhônevallei (A6/A7). Ook op de andere noord-zuidroutes in Frankrijk verwacht de ANWB zaterdag veel files met urenlange vertraging. In diverse Noord-Duitse deelstaten en in Scandinavië eindigen de vakanties en zijn er veel reizigers op de terugweg.

Wie in Frankrijk onderweg is krijgt net als afgelopen weekeinde te maken met topdrukte op de weg. Vooral zaterdag voorspelt de ANWB lange files op de A7 tussen Lyon en Orange, de A9 bij Montpellier en Narbonne en op de A10 tussen Tours en Bordeaux. Vrijdagmiddag en zaterdag tussen 06.00 -13.00 uur zijn de drukste momenten. Afgelopen zaterdag stond er ruim 750 kilometer file.

In Duitsland wordt het ook druk. Vooral op de wegen rond Stuttgart, Neurenberg en München loopt het vast. Ook voor de Fernpas bij de grensovergang met Oostenrijk verwacht de ANWB veel oponthoud.

In het noorden is de A7 Deense grens - Hamburg - Bremen het grote knelpunt met kans op files in beide richtingen. Bovendien wordt er op veel plaatsen in Duitsland aan de weg gewerkt. Dat zorgt voor extra reistijd.

De Alpentunnels in Oostenrijk zijn beruchte knelpunten voor het vakantieverkeer. Op de A10 Salzburg-Villach en op de A11 voor de Karawankentunnel staan daardoor lange files. Vakantiegangers die vervolgens van Slovenië naar Kroatië reizen krijgen ook nog eens te maken met wachttijden bij de grensovergangen.

In Zwitserland is de A2 Luzern-Chiasso het grote knelpunt. Bij de grensovergang met Italië en vervolgens bij de Gotthardtunnel richting Bazel kunnen de wachttijden oplopen tot wel 2 uur.

Italianen trekken dit weekeinde massaal richting de Adriatische kust en Bloemenriviera. De grootste knelpunten zijn zaterdag de A4 Milaan-Venetië-Triëst, de A10 rond Genua en A1/A14 Milaan-Bologna naar de Adriatische kust. Ook op de route Brennerpas-Verona, de A22 verwacht de ANWB in beide richtingen veel vakantieverkeer met lange files.

