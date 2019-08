Tijdelijk importplafond voor buitenlands afval

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven heeft besloten een tijdelijk importplafond in te stellen voor het verbranden van buitenlands afval. Dit heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat woensdag bekendgemaakt.

Afvalprobleem Amsterdam

Het importplafond houdt in dat er geen nieuwe contracten kunnen worden afgesloten om buitenlands afval in Nederland te verbranden. Hiermee wil het Rijk bijdragen aan een oplossing voor het afvalprobleem in Amsterdam.

Lokale crisis, landelijk zorgen

Van Veldhoven: 'Afvalbeleid is een verantwoordelijkheid van gemeenten, maar de problemen bij het AEB laten zien, dat ook een lokale crisis landelijk tot zorgen kan leiden. Ik vind dat ons afvalbeheer toekomstbestendiger moet worden, en ik ga bezien wat daar voor nodig is. Intussen zijn alle betrokken partijen aan het kijken welke maatregelen nu nodig zijn om de situatie in Amsterdam op te lossen. Dit tijdelijke importplafond helpt daarbij.'