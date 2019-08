Militair voorkomt dat man met mitrailleur gezin uitmoordt en krijgt erepenning

Minister van Defensie Ank Bijleveld-Schouten sprak woensdag haar bewondering uit voor kapitein b.d. Henk Struijs. Hij wist in 2006 een familiedrama te voorkomen en ontving daarvoor vandaag in het gemeentehuis in Groesbeek een civiele dapperheidsonderscheiding.

'Het is menens'

In 2006 hoort een vrouw dat haar ex-man buiten zinnen in de auto is gesprongen, op weg naar haar huis in Havelte. Ze durft er niet meteen heen te rijden en vraagt om hulp van Henk. Zonder aarzeling besluit hij die te bieden. Henk voelt aan zijn water dat het dit keer menens is.

Achter planten verscholen

Henk besluit voorop het donkere huis binnen te gaan, gevolgd door zijn buurvrouw en haar zoon. Dan ziet Henk, door het schemerlicht van een lantaarnpaal, dat de ex achter 2 planten verscholen zit.

Klik

Eén klik doorbreekt de stilte in huis. 'Wat Henk vermoedt, dankzij zijn jarenlange kennis en ervaring als militair, blijkt waar', vertelt Bijleveld. 'De klik is het geluid van een wapen dat weigert. En de loop is op Henk gericht.' Hij duwt zijn buurvrouw uit de vuurlinie de keuken in en loopt op de ex af. Die probeert nog steeds de storing van het wapen op te lossen. Henk overmeestert hem, neemt het wapen af en houdt de man in de houdgreep totdat de politie na een half uur arriveert.

3 kogels

Bijleveld: 'Eén klik was genoeg om over te gaan tot actie. Eén klik die zorgde dat in het hoofd van Henk ook een klik werd gemaakt…Hij moest en zou de dader stoppen. Hij moest en zou voorkomen dat die avond zou eindigen in een vreselijk familiedrama.…In een bloedbad.' De ex-man had 3 kogels in zijn wapen. Voor zijn ex-vrouw en 2 voor hun kinderen, zo verklaarde de man zelf.

'Eerepenning voor menschlievend'

'Henk, jij speelde de hoofdrol, die allesbepalend was voor het leven van anderen', zei Bijleveld. 'Vanwege jouw moedige inzet heeft het Zijne Majesteit De Koning behaagd jou de Eerepenning voor menschlievend hulpbetoon in zilver toe te kennen. Een hoge civiele dapperheidsonderscheiding, die in Nederland zelden wordt uitgereikt... en daarom exclusief en extra bijzonder is.'