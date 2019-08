PostNL blijft kiezen voor gematigde verhoging postzegelprijs

Voortzetting consistent beleid

PostNL maakt later dit jaar de tarieven voor de post binnen de UPD (inclusief de postzegelprijs) voor 2020 bekend. De stijging zal in ieder geval ver onder de 16,4% liggen. Vorig jaar was de tariefruimte 14,2% hoger dan in 2018. PostNL koos er toen voor de postzegelprijs met 4,8% te laten stijgen. Dit is een voortzetting van het jarenlange, consistente beleid om de postzegelprijs gematigd te verhogen, zodat de impact op het postvolume beperkt is.