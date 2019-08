Derde verdachte aangehouden voor mishandeling beveiliger.

Een 34-jarige beveiliger die zijn werk deed in de nacht van zondag 11 augustus op maandag 12 augustus bij een horecagelegenheid aan de Gravenallee in Saasveld werd zodanig mishandeld dat hij meteen werd geopereerd.

Kort na de mishandeling heeft de politie twee mannen, 18-jarige man uit Weerselo en een 21-jarige man uit Enschede, als verdachte aangehouden. Woensdag, 14 augustus werd nog een 19-jarige man uit Enschede aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij deze zware mishandeling. De 18-jarige man uit Weerselo is inmiddels in vrijheid gesteld. In de betreffende uitgaansnacht vonden er meerder opstootjes plaats en raakten ook meerdere personen gewond.

Politie heeft nog steeds belang bij nieuwe getuigen en beeldopnamen van de zware mishandeling

De politie heeft inmiddels beelden gezien en diverse personen gesproken maar is nog steeds specifiek op zoek naar getuigen die mogelijk meer kunnen vertellen over de mishandeling van de beveiliger. Ook zijn beelden van het incident, waarbij de beveiliger zwaar gewond in zijn gezicht raakte, voor de rechercheurs van belang om uit te zoeken wat er precies is gebeurd.