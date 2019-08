Oud-FvD-senator Otten richt nieuwe partij op en neemt twee senatoren mee

Twee FvD-senatoren gaan met hem mee. Dat schrijft de Telegraaf maandag. Tegenover het NPO Radio 1 Journaal bevestigt Otten het nieuws in de krant en vertelt hij dat de senatoren Jeroen de Vries en Dorien Rookmaker zich bij hem aansluiten. Eerder nog probeerden De Vries en Rookmaker de relatie tussen Otten en partijleider Thierry Baudet nog te herstellen.

Otten denkt dat nog meer mensen zich bij hem zullen aansluiten, omdat veel partijleden ontevreden zouden zijn over de koers van Baudet. Baudet laat aan de krant weten dat er bij hem niets bekend is over opstappen van partijleden. 'Voor zover ik weet, is er niemand overgestapt. Maar als mensen een nieuwe partij willen oprichten, moeten ze dat vooral doen', aldus Baudet.

Fraude

In juli kondigde FvD aan dat Otten uit de partij zou worden gezet. De partij verdenkt hem van fraude. Dit zou zijn gebleken uit intern onderzoek naar de partijadministratie in 2018. Naar aanleiding van de jaarrekening over 2018 werd een intern onderzoek ingesteld. Uit dat onderzoek zou zijn gebleken dat Otten partijfondsen zou hebben gebruikt voor een 'ongeoorloofde betaling'. Er zou een relatie betaald zijn op basis van een valse factuur. Otten heeft dat bedrag weer terugbetaald. Maar er zou ook gebleken zijn dat Otten samenspande met de opstellter van die factuur. De partij schreef toen dat dit gegeven voor FvD voldoende was om Otten te royeren als partijlid.