OM eist tot 7,5 jaar celstraf voor gijzeling met dodelijke afloop

Gooimeer

Het levenloze lichaam van de 40-jarige man werd op 22 december 2016 aangetroffen in het water tegen de oever van een eilandje in het Gooimeer. Op 1 december 2016 werd hij voor het laatst gezien, het OM gaat ervan uit dat hij die dag door verdrinking om het leven is gekomen.

Mishandeld

Onderzoek heeft uitgewezen dat het slachtoffer een zakelijk conflict had met de vrouwelijke verdachte. Het slachtoffer werd op 1 december bij een garagebedrijf in Wormerveer urenlang van zijn vrijheid beroofd, mishandeld en gegijzeld met als doel mensen te benaderen voor geld. Daarbij waren in eerste instantie vier verdachten betrokken, drie mannen en een vrouw.

Koude winterse dag

Na enkele uren verschenen drie andere verdachten bij het garagebedrijf, zij namen het slachtoffer tegen diens wil mee naar een afgelegen strandje in Almere Haven.

'Het slachtoffer werd op een koude winterse dag, na zonsondergang, naar een afgelegen strandje gebracht. Als dat op zich al niet voldoende is voor het veroorzaken van doodsangsten, dan was dat zeker wel het geval toen hij ook nog werd mishandeld en met een vuurwapen bedreigd.' Voor het slachtoffer leek er geen andere uitweg dan te vluchten in het koude water, diezelfde avond is hij door verdrinking om het leven gekomen.

IJskoude water

De officier van justitie is van mening dat het vluchten in het water en de daaropvolgende dood van het slachtoffer toegerekend kan worden aan het handelen van de drie verdachten. De verdachten hadden -na hem uren vastgehouden, bedreigd en mishandeld te hebben- kunnen weten dat het slachtoffer verzwakt was, dat hij zou willen vluchten, dat de enige mogelijke vluchtweg via het water was, dat het water ijskoud was en dat dat gevaarlijk zou zijn. De verdachten hebben geen enkele moeite genomen om dit noodlottige einde van het slachtoffer te voorkomen. 'Wederrechtelijke vrijheidsberoving en gijzeling zijn zeer ernstige strafbare feiten, waarop moet worden gereageerd met een onvoorwaardelijke gevangenisstraf', aldus de officier van justitie.

7,5 jaar celstraf

Tegen de drie verdachten die het slachtoffer vanuit Wormerveer meenamen naar ’t strandje in Almere Haven eist de officier van justitie de hoogste straffen. Wegens het in vereniging gijzelen van het slachtoffer waarbij het feit de dood ten gevolge heeft, wordt tegen een verdachte 6 jaar en tegen twee verdachten 7,5 jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf geëist.

Garagebedrijf

Tegen drie verdachten die in eerste instantie aanwezig waren in het garagebedrijf eist de officier van justitie een gevangenisstraf van 16 maanden. Tegen de vrouw is een werkstraf van 240 uur + 6 maanden voorwaardelijke gevangenisstraf geëist. De rechtbank doet op 12 september uitspraak (locatie Alkmaar).