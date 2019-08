Vanaf zaterdag hitteplan weer uit de kast

De komende dagen wordt het weer erg warm in Nederland met temperaturen die weer richting of zelfs over de 30 graden gaan. 'Daarom activeert het RIVM vanaf zaterdag 24 augustus 2019 het Nationaal Hitteplan voor heel Nederland', zo laat het RIVM vrijdag weten. Dat is deze zomer dan al voor de tweede keer want precies een maand geleden werd het hitteplan op 23 juli ook al geactiveerd.

Risico's voor kwetsbare groepen

'Voor veel mensen betekent dat genieten op het strand of terras. Voor anderen is het niet zo prettig. Zeker voor groepen kwetsbare mensen brengt hitte zelfs risico’s met zich mee', aldus het RIVM. Het Nationaal Hitteplan is een waarschuwing voor hitte, de risico’s die dit met zich mee kan brengen en een oproep om extra op elkaar te letten.

'Op elkaar letten'

Vooral voor groepen kwetsbare mensen, zoals ouderen, baby’s, chronisch zieken, mensen met overgewicht, mensen in verzorgingshuizen en mensen in een sociaal isolement brengt hitte gezondheidsrisico’s met zich mee. Deze mensen moeten alert zijn op uitdroging en oververhitting. Ook baby’s en hele jonge kinderen hebben extra aandacht nodig om koel te blijven en genoeg te drinken.

Advies tegen de zon en de hitte

Drink voldoende en draag dunne kleding die bescherming biedt tegen verbranding door de zon. Zoek de schaduw op en smeer de huid in met zonnebrandcrème en beperk lichamelijke inspanning in de middag. Houd de woning koel door zonwering, ventilator of airconditioning en let extra op mensen in je omgeving die zorg nodig hebben.

Zonkracht

Onderschat de kracht van de zon niet. Bescherm uzelf dus tegen de zon. Het RIVM meet voortdurend de zonkracht en geeft een overzicht van de actuele zonkracht.

Over het Nationaal Hitteplan

Het RIVM besluit samen met het KNMI of het Nationaal Hitteplan wordt geactiveerd. De kans op aanhoudend warm weer, met maximumtemperaturen boven de 27 graden speelt hierin een belangrijke rol. Daarnaast zijn onder andere de verwachte nachttemperatuur en de luchtvochtigheid factoren waarmee rekening wordt gehouden.

Tips, advies of vragen

Voor tips en advies kunt u terecht bij uw regionale GGD. Het Rode Kruis deelt ook adviezen via de website en sociale media zolang de hitte aanhoudt. Overleg met uw huisarts of apotheek als u vragen heeft over uw gezondheid of het gebruik van uw medicijnen tijdens hitte.