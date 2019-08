FNV wil onderzoek naar gevolgen fijnstof voor Schipholpersoneel

Er moet onderzoek gedaan worden naar de gevolgen van fijnstof en ultrafijnstof onder medewerkers van Schiphol, met name voor platformmedewerkers. Dat bepleit de FNV in EenVandaag zaterdag naar aanleiding van het RIVM-onderzoek onder omwonenden van de luchthaven.

Fijnstof en ultrafijnstof als gevolg van de luchtvaart is schadelijk voor omwonenden, concludeert het RIVM in hun onderzoek. Daarin worden vergaande gevolgen beschreven, waaronder vermindering in de longfunctie bij kinderen. FNV is blij dat dit is onderzocht, maar wil dat het onderzoek wordt uitgebreid naar platformmedewerkers op Schiphol, omdat die nog dichter bij de bron staan.

Zorgen

FNV-campagneleider Joost van Doesburg: ‘Als mensen die kilometers bij Schiphol vandaan wonen al last hebben van ultrafijnstof, maak ik me veel zorgen over de gezondheid van onze mensen die met hun neus op de vertrekkende vliegtuigen staan. Het is hard nodig dat we in kaart brengen wat de risico’s zijn en dat er stappen genomen worden om dit te verbeteren.’