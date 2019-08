Meer Brexitbedrijven kiezen door aanhoudende onzekerheid voor Nederland

Inmiddels hebben bijna 100 bedrijven voor Nederland gekozen en tonen circa 325 bedrijven interesse in ons land door de onzekere positie van de Britten in de Europese Unie. Dat maakt de Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) vandaag bekend, de organisatie trekt als onderdeel van het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat buitenlandse bedrijven naar Nederland aan. De NFIA verwacht dat de Brexitresultaten de komende maanden verder gaan groeien.

Jeroen Nijland, NFIA Commissaris: “Het is duidelijk dat Nederland niet gelukkig is met het vertrek van de Britten uit de Europese Unie. En het is duidelijk dat Brexit onmiskenbaar economische gevolgen heeft voor het internationale bedrijfsleven, omdat zij overal in Europa zaken doen. De nog altijd groeiende onzekerheid in het Verenigd Koninkrijk, en de steeds duidelijkere mogelijkheid van een no deal, zorgen bij deze ondernemingen voor grote economische onrust. Daarom oriënteren steeds meer van die bedrijven zich op Nederland als mogelijke nieuwe uitvalsbasis op de Europese Markt.”

Eerste golf van bedrijven

Nederland heeft in relatie tot Brexit specifiek een aanzuigende werking op bedrijven uit de financiële sector, de IT, de media en advertentie-industrie en de life sciences. De bijna 100 bedrijven die nu voor Nederland hebben gekozen hebben veelal de meest urgente redenen, bijvoorbeeld vanwege een bankvergunning of uitzendrechten om in de EU actief te kunnen blijven. Zo kozen de afgelopen tijd bedrijven als Bloomberg, AMBest, Cboe, MarketAxess, Discovery, Norinchukin en UK P&I voor ons land. Toch wachten nog veel bedrijven op het antwoord hoe Brexit definitief vorm krijgt, en wat dat betekent voor bijvoorbeeld de logistieke keten of het vrije verkeer van personen.

Toegang tot EU staat voorop

Bij de toegenomen aandacht voor Nederland gaat het niet alleen om Britse bedrijven. Ook ondernemingen uit Noord-Amerika, Azië en Australië oriënteren zich door Brexit nu anders op de mogelijkheden in de Europa. Bedrijven herzien hun strategie vanwege de noodzakelijke toegang tot de EU. De NFIA ziet dat Nederland er bij die overweging goed op staat. Vanuit ons land kun je door onze goede logistieke voorzieningen, Engelssprekende bevolking en digitale infrastructuur met zekerheid zaken blijven doen op de Europese Markt. Aan die zekerheid hebben bedrijven ook behoefte, bijvoorbeeld in relatie tot het kunnen blijven aantrekken van talent, het tijdig bereiken van de afzetmarkt over de grens en het aantrekken van Europese innovatiegelden.

NFIA Commissaris Nijland: “Nederland is een aantrekkelijk land voor Brexitbedrijven. Maar we zijn niet de enige waar deze Brexitbedrijven naar kijken. Wij concurreren met landen als Frankrijk, Ierland, Duitsland en België. Onze ervaring leert dat wanneer een Brexitdeal verder uit zicht raakt, en de kans op een no deal toeneemt, er meer bedrijven zich bij ons melden. Brexit blijft slecht nieuws voor Nederland, maar bij een Brexit zullen de komende jaren meer bedrijven voor ons land gaan kiezen.”