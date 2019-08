Voldoende bewijzen voor zedenmisdrijf in speeltuin Assen

Het NFI heeft sectie verricht in het onderzoek naar de dood van de 32-jarige man uit Assen, die op 24 augustus in een speeltuin in de wijk Peelo in Assen overleed. Uit de eerste bevindingen is geen direct zekere doodsoorzaak vast te stellen. De overige onderzoeksresultaten zijn nog niet bekend. Dit kan nog enige tijd duren. Dit maakte het Openbaar Ministerie Noord-Nederland dinsdag bekend.