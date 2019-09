Risico op botsing tussen drone en vliegtuig neemt toe

Er zijn steeds méér drones, ze vliegen hoger en ze worden vaker waargenomen in de buurt van vliegvelden. Hierdoor neemt het risico toe dat ze in botsing komen met luchtvaartuigen, schrijft de Inspectie. “Dit is ernstig en de ILT wil hier extra aandacht voor vragen”, stelt plaatsvervangend Inspecteur-Generaal Frank van Diepenbeek van de ILT. “Onze indruk is dat de professionele drone-sector steeds veiliger wordt. Maar particulieren zijn zich onvoldoende bewust van de gevaren. Het is belangrijk dat zij de regels kennen en zich eraan houden. Als dit zo doorgaat, is het slechts een kwestie van tijd voordat er ongelukken gebeuren. Onze waarschuwing kan worden opgevat als uitnodiging aan iedereen die hierin iets kan betekenen: van politiek tot politie en van piloten tot opleiders: zet dit onderwerp hoog op uw prioriteitenlijst!”

Ernstige situatie

In 2018 ging het zeven maal op het nippertje goed: vijf keer was er een bijna-botsing met een passagiersvliegtuig en twee keer met een privé-vliegtuig. Daarnaast ontving het Analyse Bureau Luchtvaart (ABL) in 2018 vijf meldingen over ambulancehelikopters die hinder ondervinden van in de buurt vliegende drones. Niet eerder waren er zoveel meldingen.

Recreanten

Het ABL schat dat in 80% van de gevallen huis-tuin-en-keuken-drones betrokken zijn. Hiermee vliegen mensen voor hun plezier, bijvoorbeeld om foto’s en filmpjes te maken. Inmiddels gaat het om meer dan 100.000 exemplaren. Ook het aantal professionele drones neemt toe, maar het aantal incidenten die professionals melden bij het ABL blijft ongeveer gelijk en schommelt tussen de tien en vijftien per jaar.

Boven 3 kilometer

Naast de toename van het aantal drones, worden ze ook steeds hoger waargenomen. Het ABL ontving zelfs meldingen over drones boven de 10.000 voet, ofwel zo’n drie kilometer. Tussen 2013 en 2015 werd 12% van de drones gemeld boven de 5.000 voet. Tussen 2016 en 2018 verdubbelde dit percentage ruimschoots – 27%. De wettelijk toegestane hoogte voor drones is 120 meter.

Hotspots

Het ABL constateert verder een groeiend aantal meldingen van waargenomen drones nabij vliegvelden. De hotspots zijn Schiphol en Rotterdam The Hague Airport. Vooral rondom Schiphol zijn er sinds 2016 waarnemingen van drones boven of nabij landingsbanen, of tijdens de landings- of opstijgfase van het vliegtuig (Figuur 7 uit de rapportage, zie hieronder). Dit blijkt uit specifieke beschrijvingen van de piloten of luchtverkeersleiding. Het aantal voorvallen nabij landingsbanen van Schiphol neemt in 2018 wel iets af.

Nieuwe regels

Op dit moment zijn er in Nederland verschillende regels voor het gebruik van drones door professionals en particulieren. Professionals moeten aan allerlei voorwaarden voldoen en moeten onder meer vlieglessen volgen. Voor particulieren zijn er veel minder regels. Zij hoeven alleen te letten op de plek waar ze vliegen en de hoogte van de drone. Vanaf 1 juli 2020 komt er nieuwe Europese drone-regelgeving in plaats van de huidige nationale wetgeving. Hierin is geen onderscheid meer tussen recreatief en beroepsmatig gebruik van drones. Er wordt vanaf dan een onderscheid gemaakt naar risicoklassen.