Rijksrecherche start onderzoek naar aanhouding Leidschendam

De Rijksrecherche is op aanwijzing van het OM Den Haag een onderzoek gestart naar de aanhouding van een 22-jarige man in de vroege ochtend van maandag 2 september jongstleden te Leidschendam. De man ligt in kritieke toestand in een ziekenhuis. De Rijksrecherche onderzoekt of de aanhouding volgens de regels is verlopen.