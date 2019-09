Harde knallen in Amsterdam-West blijken zwaar vuurwerk

In de nacht van donderdag op vrijdag zijn in Amsterdam West meerdere harde knallen waargenomen. 'We vragen getuigen die nog niet met de politie hebben gesproken zich te melden', zo meldt de politie vrijdag.

Jan Tooropstraat/Piet Mondriaanstraat

'Rond 02.00 uur kwamen verschillende meldingen binnen bij de politie dat harde knallen waren gehoord', aldus de politie. Deze vonden plaats in de omgeving van de Jan Tooropstraat en de Piet Mondriaanstraat. Agenten op straat hebben de knallen ook gehoord en zijn gelijk op zoek gegaan naar een verdachte.

Zwaar vuurwerk

Uit onderzoek door de Teamleider Explosieven en Veiligheid (TEV) blijkt dat de knallen zijn veroorzaakt door het afsteken van zwaar vuurwerk, waarbij in de Jan Tooropstraat een ruit is gesneuveld van een horecagelegenheid.

Getuigenoproep

De recherche heeft de zaak in onderzoek en komt graag in contact met getuigen. Heeft u iets gezien vlak voor of na de harde knallen, of heeft u opnames gemaakt? Neem dan contact op met de politie op 0900-8844.