Vrouw (63) omgekomen bij ongeval, onbewaakte overgang gesloten

Een 63-jarige vrouw uit de gemeente Winterswijk is donderdagavond om het leven gekomen bij een ongeval op een onbewaakte spoorwegovergang in Winterswijk. ProRail maakte vrijdag bekend dat de gemeente Winterswijk de overweg vrijdagmiddag alsnog geheel voor verkeer wil afsluiten.

Trein niet opgemerkt

'De vrouw wilde omstreeks 20.10 uur met haar auto de overweg aan de Vreehorstweg bij de Brinkeweg in Winterswijk Miste oversteken. Ze heeft hierbij de aankomende trein vermoedelijk niet opgemerkt', zo heeft de politie gemeld. Door de aanrijding is de auto over de kop geslagen en in een sloot beland. De vrouw moest door de hulpdiensten uit het voertuig worden geknipt. Ze was vermoedelijk op slag dood. Er waren geen andere inzittenden in de auto.

Hulpverlening

Het gebied rond het ongeval is enige tijd afgezet geweest voor de hulpverlening en het onderzoek van de politie. Hierdoor reden er geen treinen tussen Aalten en Winterswijk en werden er bussen ingezet.

Ongeval onderstreept urgentie aanpak onbewaakte overgangen

ProRail betuigt zijn medeleven aan de nabestaanden en roept wegbeheerders op om overwegen versneld aan te pakken. Gemeente Winterswijk grijpt nu in en wil vrijdagmiddag de overweg alsnog geheel voor wegverkeer afsluiten.

Drama voor alle betrokkenen

Anne Zwiers, directeur overwegen: ‘We betreuren dit ongeval ongelooflijk: wat een drama voor alle betrokkenen. Hoe graag zouden we dit voorkomen! We roepen daarom opnieuw wegbeheerders op om daarvoor alles op alles te zetten.

Tijdelijke maatregelen met betonblokken

'Ik denk daarbij aan dat gemeenten tijdelijke maatregelen nemen om onbewaakte overwegen alvast fysiek af te sluiten met bijvoorbeeld de inmiddels welbekende betonblokken. Tussentijds kunnen we met elkaar op een constructieve manier tot definitieve maatregelen komen, waar we de omgeving bij betrekken.

Overweg Vreehorstweg Winterswijk afsluiten

Met Winterswijk zijn we ook in vergevorderd gesprek. Bedoeling is om meerdere overwegen aan te pakken. ProRail blijft graag met alle wegbeheerders in gesprek om met elkaar tot definitieve maatregelen te komen.’

Steeds minder overwegen

In de afgelopen decennia is het aantal overwegen zónder bomen en bellen met 95% teruggebracht. ProRail werkt sinds 2017 met extra geld en middelen samen met het ministerie van I&W en andere overheden aan de laatste niet actief beveiligde overwegen (NABO’s). Dat doen we in samenwerking en met medefinanciering van wegbeheerders.

Beste overweg is een opgeheven overweg

Zo’n 40 situaties zijn sindsdien al definitief aangepakt en verbeterd. Voor overige situaties is vaak al planvorming ontwikkeld. Uitgangspunt: de beste overweg is een opgeheven overweg. Soms is opheffen niet mogelijk en is plaatsing van bomen en bellen een oplossing of het aanleggen van alternatieve wegen.