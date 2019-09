Dode op straat in Den Haag geen misdrijf

De politie kreeg zondagochtend 8 september rond 7:00 uur een melding dat er een persoon in de van Ruysbroekstraat lag. Toen de hulpdiensten daar aankwamen, bleek zij te zijn overleden. In de omgeving hielden agenten een man aan. Zijn eventuele betrokkenheid bij het overlijden van de vrouw wordt onderzocht. De politie onderzoekt of er sprake is van een misdrijf.