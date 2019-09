Nederlandse YouTubers op borgtocht vrij

De twee opgepakte Nederlanders Govert Sweep (21) en Ties Granzier (20) zijn op borgtocht vrijgelaten in de Verenigde Staten. DIt meldt de Nye County Sheriff's Office aan de Telgraaf.

De twee YouYubers werden dinsdag gearresteerd nadat zij de Amerikaanse legerbasis Area 51 probeerden binnen te dringen. Voor hun vrijlating moesten de mannen allebei 500 dollar betalen, maar ze moeten waarschijnlijk nog wel voor de rechter verschijnen, zo laat een medewerker van de rechtbank in Beatty weten. De politie bracht de arrestatie van Granzier en Sweep bewust naar buiten om een punt te maken. Agent David Boruchowitz: 'We willen dat mensen zich realiseren dat we geen grapje maken.'

Bestorming militaire basis

Er worden wel vaker mensen aangehouden rondom de mysterieuze legerbasis Area 51, maar de lokale politie is deze periode echter extra op haar hoede, laat Boruchowitz weten. Op 20 september staat een bestorming van de militaire basis gepland. Hoewel het lijkt te gaan om een uit de hand gelopen internetgrap, hebben op Facebook ruim een half miljoen mensen toegezegd aanwezig te zijn.

Straf nog onduidelijk

Welke straf hen boven het hoofd hangt is nog niet duidelijk. De maximale straf voor het overtreden van een militaire basis is een celstraf van zes maanden, een boete van 500 dollar of allebei.

Drone

De 20-jarige Ties Granzier en de 21-jarige Govert Sweep hebben beiden een goed bekeken YouTube-kanaal. Het tweetal werd bij een poort op ongeveer 5 kilometer binnen het beveiligde gebied door de politie aangehouden. In de auto die zij bij zich hadden werden camera's, laptops een drone aangetroffen. De politie heeft de beelden die de twee YouTubers hadden gemaakt bekeken.

Area 51

Het zwaar beveiligde gebied van de Amerikaanse luchtmacht in de woestijn van Nevada wordt gebruikt voor het testen van militaire middelen. Het is zwaar beveiligd en al jaren lang gaan er geruchten dat er ufo's en aliens worden bewaard. De naam Area 51 komt van het referentienummer van het vakje waarin het op de kaart terug te vinden is.