Minister Wiebes opent Heliport Eemshaven

Vrijdag is in de Eemshaven de heliport officieel geopend. Minister Wiebes van Economische Zaken landde rond 16.00 uur per helikopter op Heliport Eemshaven en verrichte vervolgens de openingshandeling.

Onderhoud windturbines op zee

Met de komst van de heliport wordt de sterke positie van de Eemshaven in de offshore wind sector verder verstevigd. De helikopters zullen met name worden ingezet voor het onderhoud van de windturbines op zee.

Groningen Seaports heeft ruim zeven jaren gewerkt aan de komst van de helihaven. Na een uitgebreid en zorgvuldig proces in goed overleg met natuur- en milieuorganisaties, de omgeving en de regionale en provinciale overheden kwam het noordwestelijke gedeelte van de Eemshaven als beste locatie uit de bus. Een locatie in een industriële omgeving in de buurt van de Beatrixhaven niet ver van de veerdienst naar Borkum, maar bovenal vlakbij alle offshore windactiviteiten.

Heliport Eemshaven is primair gericht op het faciliteren van helikoptervluchten ten behoeve van de offshore windindustrie, maar kan eveneens gebruikt worden voor ambulance- en traumavluchten en bijvoorbeeld voor beloodsing van schepen. De vluchten worden alleen bij daglicht uitgevoerd met gemiddeld 15 vluchten per dag.

Groningen Seaports

EMS Maritime Offshore (EMO), een volle dochter van AG EMS, is de exploitant van Heliport Eemshaven. Groningen Seaports is erg verheugd met de komst van de heliport. CEO Cas König: 'Onze havens waren al uitstekend ontsloten via water, weg en spoor, maar met de opening van de heliport komt daar de modaliteit lucht bij. Daardoor kunnen offshore windparken beter en sneller bereikt worden en dat betekent dat de Eemshaven weer een stukje aantrekkelijker geworden is als servicehaven voor het onderhoud van windturbines op zee.'

EMS Maritime Offshore

Ook exploitant EMS Maritime Offshore is blij met deze mijlpaal en staat te popelen om de helikoptervluchten voor Heliport Eemshaven in te plannen. CEO Bernard Brons: 'Met onze uitgebreide maritieme dienstverlening op zee en in verschillende havens bieden wij een breed portfolio in het onderhoud van offshore windparken. De exploitatie van Heliport Eemshaven is een mooie aanvulling op ons bestaande aanbod en daarmee kunnen we onze klanten een extra service bieden.'en.