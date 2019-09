Klokkenluiders weg bij politiebureau op de Haagse Hoefkade

Sommigen deden dat vrijwillig, anderen voelden zich er niet veilig meer, aldus Struijs. Struijs voerde in de afgelopen tijd gesprekken met mensen van bureau Hoefkade en noemde de voorbeelden van discriminatie en overmatig geweld door agenten 'huiveringwekkend'.

Sinds begin dit jaar loopt er een onderzoek naar mogelijke misstanden binnen politieteam Hoefkade. Er zou sprrake zijn van een verziekte cultuur op het Haagse politiebureau. Volgens bronnen zijn er meerdere incidenten geweest, waarbij buitensporig geweld tegen arrestanten is gebruikt, waarna is geporbeerd om dat te verdoezelen. Het zou gaan om vier tot acht agenten, zo meldt de NOS zaterdag.

Over het interne onderzoek naar de gang van zaken zegt Struijs in het NOS Radio 1 Journaal: 'Dat onderzoek duurt veel te lang. De eerste meldingen bij de leidinggevenden zijn al meer dan een jaar oud. Daardoor heerst er nu het grote zwijgen. Mensen durven zich niet uit te spreken of ze zien: als je een melding doet, kun je fors in de problemen komen.'