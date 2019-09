Eis: twaalf maanden cel voor psychiater die seks had met patiënte

Zij vroeg hem om hulp vanwege haar huwelijksproblemen. Maar in plaats daarvan begon de 53-jarige psychiater uit Den Haag een seksuele relatie met zijn patiënte. Daardoor raakte zij nog verder in de kreukels.

Vandaag hoorde de man twaalf maanden gevangenisstraf tegen zich eisen (waarvan vier maanden voorwaardelijk). Ook vroeg de officier van justitie om een beroepsverbod voor vijf jaar.

Begin 2015 meldde de vrouw zich bij de praktijk van de man in Voorschoten. Door haar huwelijksproblemen had zij behoefte aan ondersteuning. De psychiater misbruikte de behandelrelatie echter om iets met de kwetsbare vrouw te beginnen. Het kwam tot seks waarvan de vrouw achteraf veel spijt had. Zij voelde zich door de psychiater misbruikt en deed aangifte.

De psychiater heeft op zitting een verklaring heeft afgelegd waarin hij een deel van de handelingen erkent. Tegelijkertijd ontkent hij dat de seks plaatsvond binnen een behandelrelatie. Het OM wijst er echter op dat zij steeds in de praktijk van de verdachte afspraken. Ook heeft de psychiater in december 2015 een brief verstuurd waarin hij het slachtoffer aanduidt als ‘patiënte’.

Overwicht

Volgens de officier van justitie heeft de psychiater misbruikt gemaakt van zijn psychisch overwicht als hulpverlener en zich schuldig gemaakt aan ontucht met een patiënte. “De verdachte heeft zich enkel en alleen laten leiden door zij eigen lusten en is daarbij duidelijk over de grenzen heen gegaan die voor hem als hulpverlener gelden”, aldus de officier van justitie.

Volgens haar is het slachtoffer door zijn handelen nog verder in problemen gekomen waardoor zij nu aan PTSS leidt. Verder nam zij het de psychiater kwalijk dat hij nooit heeft willen verklaren tijdens het onderzoek, nooit excuses heeft gemaakt aan het slachtoffer en ook niet wilde meewerken aan psychologisch onderzoek.

Zij eisten tegen de verdachte twaalf maanden cel (waarvan vier maanden voorwaardelijk) en een beroepsverbod van vijf jaar. De uitspraak is over twee weken.