Collega's en politici diep geschokt om liquidatie Derk Wiersum, familie kroongetuige niet verbaasd

Ook de familie van kroongetuige Nabil B. laat weten hierdoor diep geschokt te zijn. Maar verbaasd zijn ze niet. Tegen de Telegraaf zegt de familie: 'We hebben politie en OM van meet af aan gewaarschuwd dat iedereen die bij dit proces betrokken is, gevaar loopt. Een aanslag op een officier zou een volgende stap kunnen zijn.'

Reacties uit de advocatuur

De Nederlandse Orde van advocaten (NOvA) is ook 'zeer geschokt'. Een woordvoerder laat aan RTL Nieuws weten: 'We leven mee met de nabestaanden en volgen het onderzoek op de voet.' En een woordvoerder van de Nederlandse Vereniging voor Jonge Strafrecht Advocaten (NVJSA) zegt: 'De strafrechtadvocatuur verliest een goede, bekwame en fijne collega. Deze verschrikkelijke daad raakt een van de kernen van de rechtsstaat. Strafrechtadvocaten moeten veilig hun werk kunnen doen.'

Al langer bedreigd

Volgens rechtbankjournalist Chris Klomp werd Derk Wiersum al langer bedreigd en had hij geen vertrouwen in politie en justitie. Hij zou met collega's hebben gesproken over beveiliging. Op Twitter schrijft hij

Chris Klomp‏Geverifieerd account @chrisklomp 2 uur2 uur geleden 'De doodgeschoten advocaat Derk Wiersum werd al langer bedreigd. Hij had geen vertrouwen in politie en justitie en sprak met collega’s over de noodzaak van beveiliging. Eén collega zou hierover volgende week een gesprek hebben met persoonsbeveiligers.' Volgens Klomp wordt er momenteel bekeken of de andere advocaten van kroongetuige Nabil B. beveiliging nodig hebben.

Reacties uit de politiek

Ook de politiek is geschrokken. Zowel politici van links als van rechts spreken over een 'keiharde' en 'onacceptabele aanval op de rechtsstaat'. Premier Mark Rutte en minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) noemden de liquidatie van een advocaat van een kroongetuige 'zeer verontrustend'. Volgens Rutte en Dekker zit de politie erbovenop. Geert Wilders (PVV) spreekt in de Tweede Kamer zijn medeleven uit. Hij begint zijn betoog met het condoleren van familie, vrienden en kennissen van Wiersum en spreekt de hoop uit dat familie en collega-advocaten de bescherming krijgen die ze nodig hebben.

Ook het Openbaar Ministerie uit zijn afschuw over de moord op Wiersum. Op de website schrijft het OM:

Vanmorgen is advocaat Derk Wiersum in Amsterdam op gewelddadige wijze om het leven gebracht. Het Openbaar Ministerie heeft met grote afschuw kennis genomen van zijn dood. Het politieonderzoek onder leiding van een Amsterdamse officier van justitie is in volle gang en met alle scenario’s wordt rekening gehouden, waaronder het feit dat hij een kroongetuige bijstond.

Nederland heeft de laatste jaren kunnen zien dat criminelen tot ongekend en nietsontziend geweld in staat zijn. Daarbij hebben criminelen elkaar geliquideerd en zijn ook onschuldige burgers in gevaar gebracht en gedood.

Het Openbaar Ministerie ziet deze moord als een aanslag op de rechtsstaat. Theo Hofstee, waarnemend voorzitter van het College van procureurs-generaal: ‘Onze gedachten gaan op dit moment uit naar zijn vrouw, zijn kinderen, andere nabestaanden en collega’s.’

Politie en OM zullen er alles aan doen om ervoor te zorgen dat de verantwoordelijke(n) wordt opgespoord en voor de rechter wordt gebracht.