Korpschef Erik Akerboom: 'een nieuwe grens is overschreden'

'Nieuwe grens overschreden'

'Vanochtend heeft er een brute moord plaats gevonden in Amsterdam. Ik heb er met afschuw kennis van genomen. Met deze brute moord is een nieuwe grens overschreden, nu ook mensen die gewoon hun werk doen niet meer veilig lijken', schrijft Akerboom in een reactie op de moord.

Dader pakken

'Mijn gedachten gaan uit naar de nabestaanden, familie en vrienden, van advocaat Derk Wiersum. Ik wil dat zij weten dat wij er alles aan zullen doen om de dader te pakken. We rusten niet voordat dat gelukt is'.

Langdurige aanpak ondermijning nodig

'Als samenleving kunnen we dit niet accepteren. We moeten er alles aan doen om criminele ondermijning te stoppen. Politie, het OM en burgemeesters trekken hierin samen op. Deze en andere vormen van extreem geweld, laten wat mij betreft zien dat er een brede en langdurige aanpak van ondermijning nodig is', aldus Akerboom.

Reactie's

Naast de reactie van Akerboom zijn er inmiddels al vele andere reacties gekomen. Zo heeft de Nederlandse Orde van advocaten (NOvA) laten weten 'zeer geschokt' te zijn. Ook zijn er uit Den Haag reacties van politici. Zowel links als rechts spreken zij over een 'keiharde' en 'onacceptabele aanval op de rechtsstaat'. Premier Mark Rutte en minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) noemden de liquidatie van een advocaat van een kroongetuige 'zeer verontrustend'.

OM

Ook het Openbaar Ministerie (OM) uit zijn afschuw over de moord op Wiersum. Op de website schrijft het OM:'Vanmorgen is advocaat Derk Wiersum in Amsterdam op gewelddadige wijze om het leven gebracht. Het Openbaar Ministerie heeft met grote afschuw kennis genomen van zijn dood. Het politieonderzoek onder leiding van een Amsterdamse officier van justitie is in volle gang en met alle scenario’s wordt rekening gehouden, waaronder het feit dat hij een kroongetuige bijstond'.