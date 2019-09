Groninger (18) doet aangifte van ontvoering naar Leeuwarden

De politie is een onderzoek begonnen na een melding van een ontvoering in Leeuwarden. 'Een 18-jarige man uit Groningen zou vrijdagavond 13 september tegen zijn wil, vanuit zijn woonplaats, zijn meegenomen in een auto naar Leeuwarden. Hij zou zijn mishandeld en achtergelaten bij recreatiegebied De Groene Ster in de Friese hoofdstad', zo meldt de politie woensdag.

Mishandeld

De politie kreeg rond 00.00 uur melding van het slachtoffer. Hij bevond zich op dat moment op de Groningerstraatweg in Leeuwarden. 'De man was naar eigen zeggen ontvoerd, mishandeld en daarna achtergelaten bij De Groene Ster in de buurt van dierentuin AquaZoo', aldus de politie.

Trio aangehouden

Kort na de melding controleerde de politie in deze omgeving een auto die mogelijk betrokken is geweest bij de ontvoering. In de auto zaten drie mannen. Deze mannen, van 19 en 26 jaar uit Leeuwarden en 32 jaar uit Stiens, zijn aangehouden als verdachten in deze zaak. Het trio zit nog vast. De politie is op zoek naar getuigen die iets hebben gezien of gehoord van het voorval in de buurt van AquaZoo bij De Groene Ster op vrijdag 13 september tussen 22.00 uur en 00.30 uur.