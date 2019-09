Auto met roterende kentekenplaten gesnapt bij criminaliteitscontrole

Roterende kentekens

Bij de controle van auto troffen de agenten een systeem aan waarmee elektronisch de originele kentekenplaten kunnen worden verwisseld met valse kentekenplaten. De 29-jarige bestuurder uit Amsterdam was niet de eigenaar van de auto en zei niets te weten van het systeem. De auto is in beslag genomen en verder onderzoek volgt.

'Sweeper'

Tijdens de controle van een huurauto trof de politie een verborgen ruimte aan met daarin een zogenaamde 'sweeper'. Dat is een professioneel apparaat waarmee afluisterapparatuur en zendapparatuur kan worden opgespoord. De 26-jarige man uit Albanië zonder vaste woon- of verblijfplaats, verklaarde dat hij niet op de hoogte was van de verborgen ruimte met de 'sweeper'. Hij deed vrijwillig afstand van het apparaat. De auto is in beslag genomen.

Boetes

Verder werd 22 keer proces-verbaal opgemaakt voor onder meer het rijden onder invloed van drugs, rijden zonder rijbewijs, opgeven valse naam, gladde banden en onverzekerd rijden. Voor bijna 2800 euro aan openstaande boetes werden geïnd.

Afgesleept

De Belastingdienst liet 23 auto’s afslepen in verband met fiscale schulden en inde 62.744 euro aan aanslagen direct, waarvan 24.973,- euro het grootse bedrag in één keer.