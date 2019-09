Man overleden na brand in berging

Op zondag 22 september is bij een brand in een berging van een appartementencomplex aan de Schoutenhoek een 60-jarige bewoner overleden. De politie is een onderzoek gestart naar de oorzaak van de brand.

Rond 04.20 uur kwam de melding van een brandlucht bij de meldkamer binnen. Na onderzoek trof de brandweer in een berging van het appartementencomplex een brandhaard aan. In dezelfde ruimte werd een man aangetroffen. De hulpdiensten hebben het slachtoffer naar buiten gebracht en zijn daar gestart met de reanimatie van het slachtoffer. Het slachtoffer is ter plaatse overleden.

Ontruiming

Uit voorzorg werd het appartementencomplex ontruimd en werden de bewoners in de buurt opgevangen. De brand was vrij snel onder controle. De bewoners mochten later op de ochtend weer terug naar hun woning.

Onderzoek

Hoe de brand is ontstaan is nu nog niet bekend, daar wordt door de recherche onderzoek naar gedaan. Door de politie is de familie van de man in kennis gesteld van zijn overlijden.