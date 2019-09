Reuzenteek nu ook in Wageningen aangetroffen

In Wageningen is vrijdag 20 september op een pony een reuzenteek (hyalommateek) aangetroffen.

Dit jaar zijn er inmiddels al enkele vondsten van zo'n hyalommateek bij de NVWA gemeld. De meldingen kwamen uit verschillende provincies. Dit meldt naturetoday.nl. Het is niet zo dat alle grote teken per definitie reuzenteken zijn, want volgezogen volwassen teken zijn ook fors.

Trekvogels

Vorig jaar werden er 35 volwassen hyalommateken op paarden in Duitsland gevonden. Inmiddels zijn 9 van dit soort teken in Nederland aangetroffen. Larfjes en nimfen (de eerste twee levensstadia van teken) liften mee op diverse soorten trekvogels waaronder de tapuit, grasmus, rietzanger en gekraagde roodstaart. Aanvankelijk werd nog gedacht dat het in Nederland veel te koud zou zijn voor de hyalommateek om een volwassen stadium te bereiken. Maar vorig jaar was het echter zeer warm en ook dit jaar is het tot nu toe flink warm geweest.

Paarden en runderen

De kans dat je zo maar een hyalommateek tegenkomt, is niet groot. Eigenaren van paarden en runderen en dierenartsen moeten wel extra alert zijn op de aanwezigheid van hyalommateken.

Melden bij NVWA

De NVWA roept op om de vondst van een hyalommateek bij hen te melden. Op hun website staat een speciaal formulier dat men bij verdenking van de hyalommateek kan invullen. Aangeraden wordt om duidelijke foto's van de teek te make, waarop ook de poten te zien zijn en de teek, het liefst levend, in een potje op kamertemperatuur te bewaren. Ook is het handig om de plek waar men de teek vond en de datum te noteren.

Infectieziekten

De reuzenteek kan infectieziekten overdragen op mensen, waaronder het krim-congovirus. Dit is een ernstige ziekte die onder meer leidt tot leverschade. In dertig procent tot vijftig procent van de gevallen overlijdt de patiënt. In Nederland zijn hier nog geen gevallen van bekend.

De reuzenteek kan het krim-congovirus (Crimean Congo Hemorragic Fever, CCHF) overdragen in gebieden waar dit virus endemisch voorkomt, zoals in Azië, Afrika en Zuid-Europa (Griekenland, Spanje, Turkije en de Balkan). In deze regio’s worden mensen sporadisch besmet met CCHF via de beet van een hyalommateek of door het fijnknijpen bij het verwijderen van deze teek bij landbouwhuisdieren. In 2016 waren er zes gevallen van CCHF bij mensen in Europa (Bulgarije en Spanje) en in 2017 waren dat er twee (in Bulgarije).