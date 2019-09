Overval en oplichting via internet in Opsporing Verzocht

Op dinsdag 24 september besteedt Opsporing Verzocht aandacht aan twee zaken uit Noord-Nederland. Een overval op de bestuurder van een auto op de Oostelijke Ringweg in Groningen en oplichting via internet.

Overval

Op 18 maart j.l rond 18.30 uur reed een 56-jarige man uit Groningen op de Oostelijke Ringweg (komende uit de richting van Hoogezand) en kreeg van een auto, die achter hem reed, lichtsignalen. Er zaten vier blanke mannen in. De 56-jarige dacht dat er wat aan de hand was en parkeerde zijn auto op de Bedumerweg. Ineens werd het portier van zijn auto geopend en werd hij geslagen. Toen hij uit de auto stapte stonden er drie mannen van wie hij vervolgens klappen kreeg. Eén van deze mannen liep naar de auto van de Groninger en haalde hier de autosleutels en de portemonnee uit. De sleutels van de auto werden weggegooid. Een van de mannen is ongeveer 1.90 mtr en de andere twee waren rond 1.70 tot 1.75 meter.

Met pinpas die in de portemonnee zat is vervolgens geprobeerd op 19 maart 2019 rond middernacht te pinnen bij een automaat in Griffeweg Groningen. Nadat tot 3 maal toe de verkeerde code was gebruikt werd de pas ingeslikt door de automaat. Van de pintransactie zijn beelden gemaakt waarop een man duidelijk in beeld komt.

Oplichting

Op zaterdag 20 april 2019 deed een 53-jarige vrouw uit Gorredijk aangifte van identiteitsfraude en oplichting via internet. Via het account van de vrouw was bij een webwinkel een televisie besteld ter waarde van 1299,00 euro. Het afleveradres was gewijzigd in een afhaalpunt in Beetsterzwaag.

Op 16 april 2019, om 11:56 uur, werd de televisie vanaf genoemd punt opgehaald door een onbekend gebleven man. De bewakingscamera maakte opnames van de verdachte.

Beeldmateriaal

Zowel van de verdachte die pinde met de gestolen pas van de Groninger als van de verdachte die de televisie in Beetsterzwaag ophaalde zijn bewakingsbeelden gemaakt. Deze worden dinsdagavond in de uitzending van Opsporing Verzocht getoond. De beelden komen diezelfde avond ook op onze eigen site te staan, tegelijkertijd met het begin van de uitzending.

Uitzending en tips

Opsporing Verzocht is dinsdagavond te zien om 20.30 uur op NPO 1. De volgende dag, woensdag 25 september is de herhaling op NPO 2 omstreeks 11.40 uur. Herkent u de verdachte(n) of heeft u meer informatie over een van de beide zaken die ons kunnen helpen bij ons onderzoek? Bel ons op 0900-8844. Blijft u liever anoniem, neem dan contact op met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.