Zes op de tien boeren heeft twijfels over voortbestaan bedrijf

Dat komt door de stikstofuitspraak van de Raad van State (RvS). Voor vier op de tien boeren is stoppen bespreekbaar mits er een goede financiële regeling komt. Dat blijkt uit een enquête van de NOS onder lezers van vakblad Nieuwe Oogst, waar ruim 6000 boeren aan hebben meegedaan. Dit schrijft de NOS woensdag.

Volgens de RvS deugt de het stikstofbeleid niet. Als gevolg van de uitspraak van de RvS zijn nu duizenden vergunningen voor onder andere weg- en waterbouw onzeker geworden. Oud-minister Remkes zal nu woensdagmiddag zijn advies aan het kabinet presenter. In het advies van Remkes zullen nu voorstellen staan over hoe het nu verder moet. Verwacht wordt dat de commissie Remkes ondere andere zal adviseren om de veestapel in de buurt van natuurgebieden in te krimpen. Sinds de uitspraak van de RvS is er veel onrust onder de boeren. Boeren die in de toekomst hun bedrijf wilden uitbreiden, verwachten nu dat dat niet meer mogelijk is.

Voor driekwart varkensboeren is stoppen bespreekbaar

Onder vooral varkensboeren is stoppen geen taboe. Voor driekwart van hen is het bespreekbaar. BIj melkveehouders is er minder animo om te stoppen. Andere zaken die een rol spelen bij de vraag of een boer bereid is om te stoppen zijn leeftijd en het hebben van een opvolger. Hoe ouder de boer, hoe groter de kans dat die wil nadenken over een uitkooopsubsidie en dat geldt ook voor boeren die zeggen dat ze geen opvolger hebben.

Verontwaardiging

Bij de boeren heerst wel verontwaardiging over de manier waarop in Nederland over het onderwerp wordt gesproken, zo blijkt uit de enquête. Vooral het voorstel van D66 om de veestapel te halveren heeft kwaad bloed gezet. Volgens de boeren heeft de sector al veel gedaan om de stikstofuitstoot de afgelopen decennia terug te dringen.