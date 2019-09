Dronken Belg rijdt dwars over rotonde en slaat over de kop

Een Belgische automobilist is in de nacht van dinsdag op woensdag in het Brabantse Schijf met zijn auto rechtdoor op een rotonde gereden. De auto sloeg vervolgens over de kop en kwam tegen een boom tot stilstand. Dit meldt de politie woensdag.

Bellen

'Rond 03.30 uur in de nacht van dinsdag op woensdag meldde de bestuurder van een personenauto dat hij vermoedelijk in slaap was gevallen in zijn auto', aldus de politie. Op het moment van melden stond de man met zijn auto tegen een boom in een bos aan de Hoeksestraat in Schijf.

Spoor van vernieling

Politie en ambulancemedewerkers zijn op de melding af gegaan. Aan sporen was te zien dat de man de Hoeksestraat was ingekomen, daar drie kunststof paaltjes omver had gereden, de rotonde rechtdoor was overgestoken en een lantaarnpaal uit de grond had gereden. Daarna was de auto 35 meter door het bos gegaan en, tot slot, over de kop geslagen en tegen een boom tot stilstand gekomen.

Gedronken

De man moest een blaastest ondergaan waaruit bleek dat hij gedronken had. Hij blies een F. Hij is door de ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Daar is door een arts een bloedmonster afgenomen. Dat gaat onderzocht worden door het NFI. Als de uitslag van dat monster binnen is wordt bepaald wat er verder met de 35-jarige man uit Essen (B) gaat gebeuren.