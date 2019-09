Proef met melden geluidsoverlast aan virtueel agent Wout

Hebben de buren een luidruchtig feestje of heeft u overlast van blaffende honden? Inwoners van Rotterdam IJsselmonde kunnen vanaf nu tot en met november 2019 dit soort meldingen van geluidsoverlast op een gemakkelijke manier doorgeven aan de politie door te chatten met virtuele agent Wout. 'Het gaat om een proef. Een eerdere proef met meldingen van vuurwerkoverlast in Hengelo verliep positief', zo meldt de politie donderdag.

Chatbot Wout

De politie merkt de laatste jaren dat mensen graag op een andere manier in contact willen komen met de politie dan alleen via telefonie of het internet. Voor relatief eenvoudige zaken willen mensen gemakkelijk en snel een melding doorgeven. De politie verwacht dat virtuele agent Wout hierin een goede rol kan spelen. Wout is gedurende de proefperiode bereikbaar via www.politie.nl/wout. Mocht Wout de melding toch niet goed kunnen verwerken, dan wordt er automatisch doorgeschakeld naar live chat met een medewerker van webcare.

Agent in opleiding

Virtuele agent Wout is een zogeheten chatbot die op kunstmatige intelligentie werkt. Hoe meer meldingen Wout te verwerken krijgt, hoe beter hij zich ontwikkelt. Deze virtuele agent leert razendsnel en de verwachting is dat hij in de toekomst steeds ingewikkelder meldingen aan kan en melders op een ‘menselijke’ manier ‘te woord’ zal kunnen staan. Gedurende deze nieuwe proefperiode is het vooral van belang dat er zoveel mogelijk meldingen binnen komen via Wout.

Klaar voor de toekomst

De politie doet voortdurend onderzoek naar alternatieve communicatiekanalen om zo goed mogelijk op de steeds veranderende maatschappelijke ontwikkelingen en de wensen van burgers aan te blijven sluiten. Virtuele agent Wout is één van die mogelijke kanalen. Tegelijk met de proef in Rotterdam IJsselmonde, draait ook een proef in Zwolle. Binnenkort start ook een proef met meldingen op het gebied van de cybercrime delicten gijzelingssoftware (ransomware) en Helpdeskfraude (techsupportscam).

Optie voort persoonlijk contact blijft

Mocht de proef met Wout succesvol verlopen dan zal dit communicatiekanaal gaan werken naast de andere kanalen die er al zijn om met de politie in contact te komen. In bepaalde gevallen zal altijd behoefte blijven bestaan aan persoonlijk contact, dit blijft uiteraard altijd mogelijk.