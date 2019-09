Vier minderjarige verdachten van dodelijke mishandeling niet langer vast

In verband met het overlijden van een 71-jarige Hagenaar op 16 september zijn vanmiddag twee jongens van 14 en 15 jaar uit Den Haag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Zij worden verdacht van betrokkenheid bij een ruzie met het slachtoffer eerder die dag op de Willem de Zwijgerlaan. De rechter-commissaris heeft besloten de jongens uit voorarrest te schorsen. Ze blijven echter verdachte in het onderzoek en mogen geen contact opnemen met de nabestaanden of in de Willem de Zwijgerlaan komen.

Twee andere jongens van 13 en 14 jaar zijn niet voorgeleid en door het OM voorlopig op vrije voeten gesteld. De 14-jarige jongen die vorige week vrijdag aan de rechter-commissaris is voorgeleid, zit nog vast. Mogelijk dat morgen ook zijn voorarrest wordt opgeheven. Ook deze drie jongens blijven verdachte in het onderzoek.

Maandag 16 september kwam de Hagenaar te overlijden in het ziekenhuis, nadat de hulpdiensten waren gebeld dat hij onwel was geworden in zijn woning aan de Blois van Treslongstraat. Terwijl de hulpverlening in volle gang was, werd duidelijk dat de man eerder op de middag op de Willem de Zwijgerlaan ruzie had gehad met een aantal jongens. Wat er toen precies is gebeurd, wordt onderzocht, evenals de rol van het slachtoffer daarbij.

Duidelijk is inmiddels dat de man aan hartfalen is overleden. Of er een verband is tussen het hartfalen en de ruzie, is onderdeel van het strafrechtelijk onderzoek.