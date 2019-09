Ruim half miljoen euro cash en 25 kg hasj in kluis gevonden

De politie is woensdag, bij een gezamenlijke bestuurlijke controle met de gemeente Tilburg, gestuit op een grote hoeveelheid softdrugs en twee kluizen waar enkele honderden duizenden euro’s, sieraden en horloges in lagen. 'Er zijn twee verdachten aangehouden', zo meldt de politie vrijdag.

Gezamenlijke controle

Vanuit de gemeente Tilburg is al enkele weken een handhavingsactie bezig speciaal gericht op controle van opslaglocaties en bedrijfspanden. In samenwerking met de politie wordt gecontroleerd op strafbare en ongewenste feiten.

Piusstraat

Op woensdag 25 september 2019 om 10.30 uur werd een perceel in de Piusstraat geopend waarin twee loodsen gevestigd waren. In een van de loodsen werd een grote hoeveelheid joints, hennep en hasj gevonden. De huurder van die locatie, een 48-jarige Tilburger, werd aangehouden voor het bezit van de hennep en hasj.

Kluis

Ook stond er een kluis. De eigenaar, de aangehouden verdachte, weigerde zijn medewerking om deze te openen. De joints( bijna 30.000), de hennep (70 kg) en de hasj (20 kg) zijn in beslag genomen en afgevoerd. In de andere ruimte troffen de agenten een andere kluis. Daar lagen een hoeveelheid, zo op het oog dure, sieraden en horloges in. In de boxen stonden ook nog vier motoren en een jetski. Ook is er een vuurwapen gevonden. Ook die zijn allemaal in beslag genomen.

Geld

De ongeopende kluis is in de loods achtergebleven onder bewaking. In de loop van woensdagnacht is een 44-jarige Tilburger aangehouden omdat hij zich verdacht gedroeg in de nabijheid van de opslaglocaties. Hij bleek de huurder van de andere loods te zijn. De afgesloten kluis is donderdagavond geopend door specialisten. Daar bleek een geldbedrag van meer dan 550.000 euro in te zitten en nog eens 25 kilo hasj.

Geen verklaring

Er kon zo geen deugdelijke verklaring gegeven worden over die hoeveelheid geld. De 48-jarige Tilburgers wordt niet alleen verdacht van het bezit van grote hoeveelheden drugs maar ook van het witwassen. Ook de 44-jarige verdachte wordt verdacht van het bezitten van drugs. De recherche, waaronder financieel specialisten, gaan de zaak verder onderzoeken.