OM eist celstraf tegen vrouw voor wapenhandel via Snapchat en Whatsapp

Harddrugs

'Daarnaast wordt zij ook verdacht van het in bezit hebben van harddrugs; MDMA en cocaïne. Bijzonder aan deze zaak is dat de wapenhandel waar de vrouw van wordt verdacht zich voornamelijk afspeelde online, via verschillende sociale media', aldus het OM.

Anonieme tip

De politie kwam de vrouw op het spoor na een anonieme tip dat er een wapen in haar woning zou zijn. Tijdens de doorzoeking werden echter geen wapens aangetroffen. Op de telefoon van de vrouw vond de politie tientallen foto’s in chatgesprekken die duidden op de verkoop van de wapens op de afbeeldingen. De verdachte stuurde de afbeeldingen met wapens door, sprak over prijzen en deed potentiële kopers het aanbod om de wapens te komen bekijken en te testen. Onduidelijk is of het ooit tot een daadwerkelijke overdracht is gekomen.

Wapenarsenaal

De officier van justitie sprak op zitting van handel met een behoorlijke intensiteit: 'de hoeveelheid foto’s die zijn aangetroffen op de telefoon van de verdachte bewijst –samen met de inhoud van de gesprekken- dat er hier sprake is van handel.' Naast de diverse foto’s werd er door de politie ook een filmpje gevonden waarop te zien is dat er een onbekend persoon met een wapen met geluidsdemper uit een auto schiet. De officier van justitie gaf aan geschokt te zijn door dit gegeven: ‘dat er op klaarlichte dag met een wapen lukraak uit een auto wordt geschoten is ongelooflijk.'

Drugs

Naast de foto’s van wapens werden er bij de doorzoeking ook verschillende drugs aangetroffen. 'Gezien de hoeveelheid van de drugs, bijna een halve kilo, ga ik er niet van uit dat mevrouw dat in huis had voor eigen gebruik. Dus ook hier is er naar de mening van het Openbaar Ministerie sprake van handel,' aldus de officier. Voor zowel de drugs- als wapenhandel eiste de officier op zitting vandaag een gevangenisstraf van vier jaar cel.

750,- euro beloning

Het Openbaar Ministerie maakt prioriteit van het terugdringen van wapengeweld in onze regio. Per 1 oktober is er een Rotterdamse beloning van maximaal €750,- beschikbaar voor de tip die leidt naar een vuurwapen. Wie weet heeft van een vuurwapen kan de politie tippen op 0900 – 8844.