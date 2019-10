Akkoord tussen KLM en bonden over nieuwe CAO

De vakbonden en KLM hebben een pricipe-akkoord bereikt over de nieuwe CAO. Er komt een limiet op het aantal flexcontracten bij het KLM-grondpersoneel. Dat is een van de belangrijkste resultaten van de vijf maanden durende cao-onderhandelingen en drie stakingen. FNV-bestuurder Jan van den Brink: ‘Dit is echt een doorbraak, hier hebben we samen met personeel en de andere bonden heel hard voor geknokt.’

Overgangsafspraak

KLM gaat nieuwe grondpersoneelsleden een contract aanbieden van vijf jaar. Om hoeveel contracten het precies gaat is nog niet te zeggen. Van den Brink: ‘Dit een overgangsafspraak naar vaste contracten. Een enorme verbetering, want op sommige afdelingen is de helft van de mensen nu uitzendkracht.’ Het maximale aantal uitzendkrachten wordt teruggebracht naar de vannacht afgesproken verdeling tussen vaste en uitzendkrachten. Bij de afdelingen platform en bagagekelder daalt het percentage naar 20% flexcontracten, bij cargo naar 25% en bij de passagiersafhandeling naar 30%.

Verhouding

FNV maakt zich al jaren hard voor een betere verhouding tussen vaste en flexcontracten. ‘Een vast contract is natuurlijk veel beter dan zo’n onzeker bestaan als flexkracht. Met een goed contract kunnen mensen ook echt een leven opbouwen. Wij zijn hier erg blij mee’, aldus Van den Brink.

Salaris

Ook over de resultaten voor het salaris is FNV tevreden. Alles bij elkaar krijgt het grondpersoneel er 8,5% bij gedurende de looptijd van de cao van 2 jaar en 9 maanden. In het eerste cao-jaar is de loonsverhoging 3,5%. Naast de structurele loonsverhoging wordt ook de vakantietoeslag verhoogd. Bij de berekening van de vakantietoeslag wordt nu ook de onregelmatigheidstoeslag meegeteld. Dat levert het eerste jaar ook 1,5% salarisverhoging op. Daarnaast krijgt hoger personeel voortaan een vaste eindejaarsuitkering in plaats van een variabele, gebaseerd op de winst en persoonlijke targets. Van den Brink: ‘Eindelijk, de FNV pleit hier al tien jaar voor!’

Roosters

Een van de andere belangrijke onderwerpen tijdens de onderhandelingen was de zwaarte van de roosters. ‘Ook daar hebben we een mooi resultaat liggen’, aldus Van den Brink. Het aantal achter elkaar ingeroosterde uren van de zwaarste roosters wordt ingekort, waardoor er tussen de diensten meer hersteltijd komt.

Acties

Vanochtend heeft de onderhandelingsdelegatie het resultaat besproken met het actiecomité en met het FNV-ledenbestuur bij KLM. Daar is besloten om het onderhandelingsresultaat aan de overige leden voor te leggen. Verdere acties zijn daarmee van de baan. De cao voor grondpersoneel van KLM geldt voor zo’n 15.000 mensen. De cao heeft een looptijd van 2 jaar en 9 maanden en eindigt op 1 maart 2022.