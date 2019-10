Politie stelt medewerkster buiten functie

De medewerkster wordt ervan verdacht dat zij foutief heeft gerapporteerd in het politiesysteem. In dat geval is er mogelijk sprake van valsheid in geschrifte. Het team Veiligheid, Integriteit en Klachten van de politie Oost-Nederland doet hier onderzoek naar.

Gedurende het onderzoek heeft de medewerkster geen toegang tot gebouwen en systemen.