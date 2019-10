Verdacht pakketje Cultuurfabriek Veenendaal blijkt loos alarm

In Veenendaal is donderdagochtend rond 09.30 uur een verdacht pakketje aangetroffen op het Kees Stipplein. Dit heeft de politie donderdag laten weten.

Afzetting

'De omgeving is uit voorzorg afgezet voor onderzoek', aldus de politie. Het verdachte pakketje is aangetroffen nabij de Cultuurfabriek. De aanwezige mensen in dit pand zijn uit voorzorg geëvacueerd.

EOD opgeroepen

Op basis van eerste bevinding van een Explosieven Verkenner van de politie wordt de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) van Defensie voor nader onderzoek opgeroepen. Ook komt een ambulance en brandweervoertuig ter plekke. Dit is een standaard procedure.

Update 13.15 uur

'Het onderzoek naar het verdachte pakketje is afgerond. Het bleek loos alarm. Het gebied wordt weer vrijgegeven', zo heeft de politie zojuist bekendgemaakt..