Verdachte aangehouden in onderzoek moord advocaat Derk Wiersum

Betrokken bij moord

De man wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij deze moord. De aanhouding vond plaats in een woning. Direct na de aanhouding is er, onder leiding van een rechter-commissaris, een zoeking geweest in deze woning. De verdachte, waar we verder geen bijzonderheden over geven, is overgebracht naar een cellencomplex en hij is in opdracht van een officier van justitie in de volledige beperkingen geplaatst.

Vluchtauto in beslag genomen

Rechercheurs hebben hun uiterste best gedaan de witte bestelauto op te sporen en dat is gelukt. Het gaat om een Opel Combo waarvan is vastgesteld dat die gestolen is en voorzien was van vervalste kentekenplaten. Het kenteken VN-927-V was aangebracht op de vluchtauto en het onderzoeksteam is op zoek naar mensen die de bestelbus, merk Opel, type Combo hebben zien rijden of staan in Amsterdam/Almere of de omliggende omgeving. Mocht u nu nog een bestelauto met het voornoemde kenteken zien rijden dan is de politie die niet aan het zoeken aangezien dat de originele bestelbus is.

Onderzoeksteam

Vanaf het moment van het dodelijke schietincident, waarbij de advocaat Derk Wiersum overleed, is er onophoudelijk een groot team van rechercheurs aan het werk geweest. De officier van justitie, heeft de beslissing genomen om bovengenoemde verdachte aan te houden. Het onderzoek is nog in volle gang en meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.