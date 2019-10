Jumbo roept voorverpakte vleeswaren terug om listeriabacterie

Jumbo is door een van zijn leveranciers van vleeswaren geïnformeerd dat de productielocatie van gesneden voorverpakte vleeswaren in Aalsmeer mogelijk besmet is met een listeriabacterie. Als gevolg daarvan neemt Jumbo de maatregel om per direct een deel van de vleeswaren uit de schappen te halen. Jumbo vraagt klanten om deze vleeswaren niet te consumeren en terug te brengen naar één van zijn winkels. Vleeswaren die nog in de schappen liggen zijn veilig om te consumeren.