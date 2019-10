Politie zoekt tevergeefs naar bij beschieting dakdekkers gebruikte vuurwapen

Vrijdag hebben politiemensen in Etten-Leur op de Wildbaan en een stuk van de Kattestraat in samenwerking met medewerkers van de gemeente tevergeefs gezocht naar een vuurwapen dat gebruikt zou zijn bij het schietincident maandag 23 september jl. aan het Marterhof. 'Zoals eerder gemeld werden daar enkele dakdekkers onder vuur genomen en zijn kort na het incident twee verdachten aangehouden', zo meldt de politie vrijdag.

Explohond

Uit onderzoek is gebleken dat het niet uit te sluiten valt dat het vuurwapen ergens op de Wildbaan of de Kattestraat is weg gegooid. Er is eerst met een zogenaamde Explohond naar het wapen gezocht. Daarna zijn op verzoek van de recherche aan één zijde van de Wildbaan en een deel van de Kattestraat alles bosschages weggehaald. Er werd bij de zoekactie echter geen vuurwapen aangetroffen.