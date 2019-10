Drukke spitsen door begin herfstvakantie

Het begin van de herfstvakantie zorgt de komende twee vrijdagen voor een extra drukke avondspits verwacht de ANWB. Aan het einde van deze week begint de vakantie voor de scholen in regio Zuid. De scholen in de regio’s Noord en Midden sluiten hun deuren een week later op vrijdag 18 oktober.