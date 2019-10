Politie zoekt getuigen van schietincident in Leeuwarden

De politie in Leeuwarden onderzoekt een incident waarbij is geschoten. In de nacht van dinsdag 8 op woensdag 9 oktober tegen 02.15 uur klonk een schot in de Willem Loréstraat.

Er bleek te zijn geschoten op een woning in deze straat, waarbij het raam werd vernield. In de woning zaten enkele personen die ongedeerd zijn gebleven. De politie is op zoek naar getuigen. Hebt u rond 02.15 uur in deze omgeving iets gezien of gehoord of hebt u andere informatie over dit incident? Geef dat dan door via ons nummer 0900-8844. Wilt u dat liever anoniem doen? Bel dan Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.