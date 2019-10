Door nog onbekende oorzaak kwam de motorrijder in botsing met een shovel. Hulp voor de motorrijder mocht niet meer baten. Deze overleed op de plaats van het ongeval.

Op de N344 bij #Lettele is zojuist een dodelijke aanrijding gebeurd tussen een motorrijder en een shovel. De bestuurder van de motor is hierbij omgekomen. We doen onderzoek naar de toedracht. ^MB